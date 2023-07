Le segnalazioni del prof.

“Troppi rumori su Via Campania, a sud dell’incrocio Colonia Giulia/Corso Campano, causa tir ed auto che sfrecciano velocemente nell’abitato venafrano in direzione sud. Sarebbe opportuno l’intervento delle forze dell’ordine perché si proceda in maniera meno rumorosa su tali strade e in siffatte zone, consentendo a noi residenti tranquillità, sicurezza e riposo. Tutto questo spesso a Venafro, sulle strade citate, non è possibile ! “. Così il prof. Michele D’Agostino che vive e lavora in Via Campania, dove appunto i rumori sono tanti, continui e consistenti dato l’intenso traffico leggero e pesante interregionale e locale che di continuo transita. “Va bene il lavoro e le necessità di tutti -aggiunge l’ex docente- ma bisogna pure tutelare noi che viviamo lungo tali trafficatissime arterie. Con una vigilanza continua e diversa da parte delle forze dell’ordine, a partire dai vigili urbani, si eviterebbero finalmente i problemi attuali prevenendo ogni pericolo”. L’istanza del prof. è certamente condivisibile e fondata, per cui sarà bene esaudirla.