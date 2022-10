Domina, era prevedibilissimo, “la corazzata” Campobasso 1919, ma tallonano da presso Alto Casertano e Città di Isernia, con Venafro e Guglionesi quali possibili “guastatori”

Alle spalle sette giornate di eccellenza calcistica molisana, il massimo torneo calcistico dilettante della regione, e la più facile previsione della vigilia va di fatto materializzandosi domenica dopo domenica : vale a dire l’assai scontato strapotere sportivo/societario del rinnovato dalle fondamenta Campobasso 1919, club rimasto a rappresentare i blasonatissimi colori calcistici del capoluogo molisano dopo le note vicende estive che avevano portato addirittura alla cancellazione del Campobasso Calcio dalla serie C , con la necessità per il calcio campobassano di dover ripartire dal gradino sportivo regionale più basso, appunto l’eccellenza molisana, per tornare nei piani calcistici nobili di competenza. Ergo, rossoblù in eccellenza a competere con club corregionali tantissimo volenterosi e meritevoli di plausi, ma non certo nelle condizioni economico/societarie di competere con siffatto …”gigante” sportivo, il nuovo Campobasso 1919 appunto ! Detto perciò che trattasi di un’eccellenza molisana 2022/23 … poco incerta quanto a risultato finale, esaminiamo comunque ciò che sin quì il campionato ha detto tra conferme, previsioni e novità. In vetta, solitario, il Campobasso 1919 a quota 21 punti, seguito da Alto Casertano con 19 e Città di Isernia con 18 punti. Seguono, in quarta piazza il Venafro a quota 16 ed al quinto posto il Guglionesi con 15 punti. La conferma? Senz’altro il Campobasso 1919 e nessuno si meraviglia di tanto, per quanto appena detto. Altra bella conferma i casertani del Pietramelara, appunto l’Alto Casertano, che secondi a quota 19 inseguono a ridosso e promettono battaglia sino all’ultimo. La semidelusione in questo primo scorcio di stagione ? Non ce ne vogliano dal capoluogo della seconda provincia molisana, ma è proprio il Città di Isernia –terzo con 18 punti- ad aver denunciato in questa prima fase un andamento altalenante, nonostante i consistenti investimenti societari. Le sorprese ? Certamente Venafro e Guglionesi, quarto e quinto, e con prospettive di crescita ulteriore per entrambe. Le affermazioni/previsioni sull’eccellenza molisana 2022/23 in corso ? Arrivano dal presidente del club venafrano, il Presidente Nicandro Patriciello : “Campobasso 1919 decisamente più forte e meglio organizzato. Penso che vincerà il campionato a braccia alzate ! Il Venafro ? Il “guastatore” che vuole divertirsi, così come il Guglionesi ! Per la vittoria dell’eccellenza molisana do appuntamento agli sportivi venafrani col prossimo campionato 2023/24 !”.