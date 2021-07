di Tonino Atella

A Porta Nova, rione tipico di Venafro, da un po’ di giorni sono tantissimi i moscerini che entrano sistematicamente in casa assieme ad altri inconvenienti similari di non poco conto a seguito dell’installazione della nuova illuminazione pubblica su piazza Garibaldi, cuore dello storico quartiere. Ecco le proteste dei cittadini interessati dal nuovo fenomeno : “Sono stati installati i nuovi lampioni della pubblica illuminazione in piazza Garibaldi, cuore del rione Porta Nova, -asseriscono gl’interessati- e ci ritroviamo con un sacco di moscerini in casa la sera e la notte in quanto a nostro parere è sbagliata l’altezza dei lampioni, cioè la collocazione delle nuove luci pubbliche.

Queste si ritrovano a ridosso e giusto all’altezza di finestre e balconi privati per cui i moscerini facilmente entrano in casa, cosa che prima non succedeva. Gl’inconvenienti non sono di poco conto e i fastidi che ne derivano risultano notevolissimi”. Cosa proponete ? “Di rivedere altezze ed installazioni di nuovi lampioni e punti/luce della pubblica illuminazione, in modo da non procurarci l’invasione serale e notturna di diverse centinaia di moscerini ed insetti vari che invadono le nostre abitazioni, arrecando fastidi e problemi di varia natura. Occorre rivedere il sistema per garantire a noi cittadini il diritto alla tranquillità ed al riposo”.