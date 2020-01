Nostradamus, pseudonimo di Michel de Nostredame, è stato un astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese. È considerato da molti, assieme a san Malachia, come uno tra i più famosi e importanti scrittori di profezie della storia.

È famoso principalmente per il suo libro Le Profezie, che consiste di quartine in rima, raccolte in gruppi di cento, nel libro Centuries et prophéties. Per chi crede nelle poesie profetiche di Nostradamus non ci sono dubbi sui suoi poteri di chiaroveggenza e c’è chi è convinto che abbia predetto la Rivoluzione Francese, l’ascesa di Adolf Hitler e l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

Anche per il 2020, Nostradamus ha rivelato 7 principali profezie. Non esiste un vero fondamento scientifico, tuttavia è interessante vedere quello che l’autore ha previsto.

1) La terza guerra mondiale

Uno dei primi eventi previsti per il 2020 è lo scoppio del terzo conflitto mondiale: annunciato moltissime volte, forse con ironia, secondo Nostradamus potrebbe diventare realtà. Sarà una guerra di 27 anni tra due super potenze mondiali dopo l’ascesa del terzo anticristo. “Nella città di Dio -rivela la profezia -, ci sarà un grande tuono. Due fratelli verranno fatti a pezzi dal Caos, il grande leader soccomberà. La terza grande guerra inizierà quando la grande città starà bruciando”.

2) Putin assassinato, Trump morirà

Nel prossimo 2020, secondo le profezie di Nostradamus, il presidente Russo verrà assassinato, mentre quello americano morirà. Il primo, infatti, verrà tradito e ucciso da una persona a lui molto vicina, mentre il presidente americano morirà per una malattia misteriosa. Inoltre, un membro della sua famiglia farà un brutto incidente stradale.

3) Crisi finanziaria

Tra le previsioni del prossimo anno ci sarà anche l’incombente crisi finanziaria mondiale con il conseguente crollo dei mercati. I primi segnali preoccupanti, in effetti, arrivano da diverse parti del mondo.

4) Fine del regno di Elisabetta II

Secondo le previsioni di Nostradamus, nel 2020 la regina Elisabetta II morirà lasciando il trono al figlio Carlo. un evento cruciale per la storia dell’Inghilterra.

5) Nuovo sbarco sulla Luna

A partire dall’anno prossimo la NASA ha annunciato dei viaggi sulle Stazioni Spaziali aperti al pubblico e alle aziende. Per Nostradamus, però, ci sarà un nuovo sbarco sulla Luna.

6) Disastri naturali

Un violento terremoto colpirà nel 2020 la California e Vancouver. Inoltre, i cambiamenti climatici degli ultimi anni provocheranno disastri naturali di ampio raggio in Italia, Repubblica Ceca e Gran Bretagna. In questi paesi potrebbero verificarsi inondazioni.

7) Nuovo Papa

Per concludere, Nostradamus prevede l’elezione di un nuovo Pontefice per il prossimo 2020: Papa Francesco (l’ultimo vero Papa), infatti, secondo le profezie, morirà. A succederlo salirà un giovane che guiderà la Chiesa fino al 2029, ma creerà scandalo e distruggerà la città di Roma.