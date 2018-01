“Infrastrutture, pagamenti celeri da parte delle Amministrazioni Pubbliche dei lavori svolti, accesso al credito e reti di impresa, per una nuova stagione di rilancio del sistema economico e di confronto sul territorio, sono queste le priorità sulle quali occorre lavorare in questi prossimi mesi”.

E’ quanto dichiara il Presidente dell’ACEM Corrado Di Niro, che lunedì mattina insieme al Vice Presidente Carmine Abiuso ed al Direttore Gino Di Renzo ha preso parte ad un incontro, convocato dal Presidente dell’Associazione Industriali del Molise Enrico Colavita, al quale sono state presenti anche altre Associazioni.

“Continueremo a batterci a livello locale per una velocizzazione dei pagamenti alle imprese secondo quanto già formulato nel corso dell’audizione sul bilancio regionale svoltasi a fine dicembre ed a livello nazionale con l’ANIEM per l’inserimento del contratto di rete nel codice dei contratti pubblici in luogo del subappalto, richiesta quest’ultima che è stata già consegnata al sottosegretario Baretta nel corso della sua visita a Campobasso” conclude il Presidente Di Niro.