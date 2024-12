C’è chi passerà il Natale a casa, chi a casa dei parenti e chi al ristorante. Sono tanti e diversi i piani dei napoletani per il 25 dicembre. Ma come bisogna organizzarsi? Precipitazioni sparse in Campania per i giorni di feste con possibili nevicate in Irpinia.

Meteo Napoli

A Napoli si prospetta un Natale quasi perfetto dal punto di vista metereologico. Per il 24 dicembre, giorno della vigilia, precipitazioni previste per il pomeriggio. Giornata ottima a Natale, con precipitazioni assenti per tutto l’arco della giornata. Le temperature nei giorni di festa oscilleranno in media tra una minima di -1 e una massima di 10 gradi.

Meteo Salerno

Meteo peggiore a Salerno, in particolare per la vigilia, con nubi sparse e possibili piovaschi. Un Natale invece più sereno con cielo poco nuvoloso e con precipitazioni assenti. Le temperature in media oscilleranno tra una minima di 3 e una massima di 8 gradi.

Meteo Salerno

Meteo peggiore a Salerno, in particolare per la vigilia, con nubi sparse e possibili piovaschi. Un Natale invece più sereno con cielo poco nuvoloso e con precipitazioni assenti. Le temperature in media oscilleranno tra una minima di 3 e una massima di 8 gradi.

Meteo Benevento

Saranno festevità bagnate a Benevento. Vigilia con precipitazioni per tutto l’arco della giornata e piogge previste anche nella mattinata di Natale. Le temperature oscilleranno tra i -3 e i 7 gradi.

Meteo Avellino

Una vigilia di Natale magica a Avellino, dove sono previste possibili nevicate per tutto l’arco della giornata. Il 25 dicembre, invece, il cielo sarà sereno e poco nuvoloso.

In Irpinia nei giorni di feste le temperature oscilleranno in media tra una di -3 e una massima di 5 gradi.

redazione