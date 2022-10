La conferma, puntuale, col Caciocavallo stagionato di Di Nucci di Agnone, star dei sapori ad ”Italian Cheese Awards 2022”

Una conferma, assolutamente netta e puntuale, per i primati nazionali delle prelibatezze di aria, ambiente e terra molisani. Arriva da “Italian Cheese Arwards 2022” nell’ambito della mostra/mercato Fico Eataly Word a Bologna. A darne notizia l’omonimo titolare del Caseificio Di Nucci di Agnone: “Il nostro formaggio di punta –afferma Di Nucci- simbolo del Molise, è stato selezionato tra i 33 maggiori formaggi cento per cento italiani, in gara tra i tre della categoria “pasta filata stagionata”. Sabato 15 ottobre h 17.00 saremo a Fico a Bologna nella sala del centro congressi per partecipare all’evento di premiazione”. Quindi l’andamento della serata dalle parole dello stesso Di Nucci: “Poche ore prima della finale una giuria di esperti degusterà tutti i formaggi in gara decretando i vincitori. Quindi seguirà un buffet coi 33 formaggi finalisti. L’occasione giusta per brindare ai vincitori ed alle eccellenze casearie italiane, tra le quali quelle di Agnone occupano un posto di pieno rilievo”.