LE PANCHINE CALDO/FREDDE SUL CORSO DI VENAFRO

Essendo di marmo bianco nel presente periodo di calura sono praticamente … bollenti ! Nell’autunno/inverno con le colonnine del termometro giù nei valori diventano freddissime, addirittura inavvicinabili ! E’ quanto testimoniano i venafrani che solitamente siedono per riposarsi, restare sul corso o parlare con chi transita a piedi sulle panchine di marmo o pietra bianca levigata, e schienale di ferro, sistemate su Corso Campano, la strada al centro della città. “Sono comode e spaziose tali panchine -spiegano coloro che solitamente se ne servono- ma nel periodo di sole battente scottano, diventando addirittura bollenti ! Basta sedervisi o solo toccarle per verificare l’intenso calore che emanano !”. Ed ancora: “In autunno/inverno invece quando le temperature scendono -aggiungono sempre i frequentatori del corso- le panchine pubbliche in questione diventano freddissime, in quanto pietra e ferro che le compongono producono freddo. Si resta di conseguenza letteralmente intirizziti !”. Ed allora, sedersi sì su tali panchine, ma accorti agli sbalzi di temperature ! Di questi tempi cioè, quando si sfiorano i 40°, sarà bene fare attenzione … ! Poi in autunno/inverno pronti a parare tutt’altro ! Sempre sullo stesso Corso, ma poco più in là, ci sono poggi ovoidali di plastica sui quali non è proprio del tutto agevole sedersi … ! I piccoli vi giocano a salirci su e fare piroette varie, divertendosi un sacco controllati a vista da mamme e papà. Adulti ed anziani non stanno proprio a loro agio allorquando cercano di sedervisi, finendo per rinunciarvi. E’ la tecnica moderna, bella ma … !