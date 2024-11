di T.A.

Un lavoro pubblico inizia, va avanti per mesi, i cittadini seguono soddisfatti pregustando di poter presto tornare a fruire dei vantaggi che scaturiscono dalle opere in corso, ma un brutto giorno tutto si ferma! Transenne che chiudono h 24 il tratto di strada dove si stava lavorando, operai spariti ed altrettanto i macchinari! E mentre imbarazzo e disappunto popolari crescono giorno dopo giorno, le domande della gente restano irrisolte e senza risposte. “Si stava lavorando da settimane su via Caserta a Venafro -dicono sconcertati in tanti- per dare diversa sistemazione all’arteria che porta al rione Mercato o attraverso la quale si scende a piazza Vittorio Emanuele II, strada cioè quanto mai essenziale per il centro storico cittadino, ma da tempo e improvvisamente ogni cosa si è bloccata. Spariti inspiegabilmente uomini e mezzi, sono rimasti gli scavi aperti e le transenne a chiudere h 24 l’accesso e l’utilizzo dell’arteria. E nessuno spiega l’arcano, vale a dire il mistero dell’interruzione dei lavori ! Problemi nell’esecuzione delle opere, novità scaturite nel corso degli scavi, difficoltà da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, altro di diversa natura? Boh! Certo é che via Caserta, arteria realizzata secoli addietro con pietra locale e perciò bella a vedersi, da mesi risulta chiusa ed inutilizzabile con problemi per i residenti che vi abitano e per gli spostamenti dal rione Mercato al resto dell’abitato. Chiediamo perciò di sapere, ma soprattutto sollecitiamo ripresa e conclusione dei lavori !”. E su tali interruzioni delle opere sono intervenuti in tanti, ad attivarsi per rimuovere il fermo e far ripartire i lavori. Già, ma quali sono le opere a farsi sulla predetta arteria? Modificare la quota dell’arteria -da quanto si vocifera- eliminando il dislivello creato da precedenti lavori. Ossia niente di trascendentale, ma evidentemente qualcosa di inatteso e non previsto è nel frattempo “esploso” ! Si spiegherà finalmente l’ “arcano” ? Ma soprattutto riprenderanno nel breve i lavori per portarli a termine senza ulteriori e penalizzanti lungaggini ? E’ l’attesa/desiderio di un sacco di venafrani …