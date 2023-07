Sostituire per migliorare ed abbellire. Questa la filosofia che ha indotto tanti a Indiprete ad adoperarsi per la sostituzione delle porte esistenti alla Chiesa di S. Maria della Libera con porte artistiche in bronzo. A tanto si sono adoperati il cav. Franco Ferrara, Presidente del comitato parrocchiale, all’unisono con le componenti dello stesso organismo le signore Palma Tamburri e Liberina Cifelli, d’intesa con l’Arcivescovo di Campobasso/Boiano Mons. Giancarlo Maria Bregantini, col parroco di S. Maria della Libera P. Mario L’Arocca e col supporto progettuale dell’ing. Domenico Vacca. Tramite l’apporto finanziario di privati cittadini ed istituzioni pubbliche, ed affidandosi alla Fonderia Artistica Ruocco della Campania che ha realizzato le opere sono stati realizzati magnifici lavori in bronzo che nell’immediato futuro verranno installati all’ingresso principale del luogo di culto ed inaugurati con apposita cerimonia pubblica. “Siamo soddisfatti per quanto realizzato -ha dichiarato il Cav. Ferrara- che ha avuto sin dall’inizio il pieno appoggio dell’Arcivescovo Bregantini ed il sostegno di tanti, che pubblicamente ringrazio. Così come esprimo soddisfazione per il pregevole operato della storica Fonderia campana Ruocco e dello scultore prof. Domenico Sepe che ha foggiato realmente gli artistici pannelli”. A quando presentazione ed inaugurazione di tali nuovi lavori ? “Pensiamo a fine anno nel periodo natalizio, sperando di presentare anche le nuove porte laterali”. Gran bella iniziativa quindi ad Indiprete, comunità confermatasi attiva e concreta. Negli allegati all’articolo le nuove porte bronzee della Chiesa di Indiprete e i motivi che hanno indotto alle novità artistiche.