Dove piazzare nuove panchine comunali sul corso ? Sotto gli alberi per la frescura estiva, non pensando però agli escrementi degli uccelli !

Ne accadono di tante ! Prendete Venafro, dove qualche mente eccelsa avrà pensato anche a lungo, viste le nuove panchine municipali, dove sistemarle per soddisfare le esigenze popolari. E così la scelta, risalente a mesi addietro, di poggi in pietra senza spalliera (…), ebbe a ricadere di situarle sotto gli alberi di Corso Campano, cuore centrale della città. D’acchito tutto bene, scelta indovinata e soddisfazione di tanti. Passa però il tempo ed ecco venir fuori il problema ! Gli uccelli che volano e svolazzano sono soliti per natura poggiarsi sui rami degli alberi, vuoi per riposare e vuoi per proteggersi. Solo che, una volta sull’albero, il piccolo animale deve pur defecare e lo fa -guarda caso- sulla panchina comunale sottostante che, tempo qualche mese, diventa impraticabile ed inavvicinabile, essendo ricoperta di “cacchine” degli incolpevoli volatili ! Già, volatili assolutamente incolpevoli, per natura “depositando” là dove si trovano. Di contro, certamente colpevoli della scelta insensata chi o coloro che decisero di posizionare la moderna panchina rettangolare giusto sotto gli alberi, così da lasciarla ricoprire di depositi dei volatili, rendendola inutilizzabile da piccoli e grandi ! Si sposti perciò l’oggetto, perché tutti possano servirsene senza sporcarsi . Ovviamente ripulendolo per bene preventivamente !