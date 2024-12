L’aria fredda presente oltre le Alpi riuscirà a “colare” soprattutto lungo il versante orientale della Penisola, con isoterme alla medesima quota di 1.500m attorno a -4°, che successivamente potrebbero raggiungere anche gran parte del meridione portando quindi una ondata di gelo in montagna.

Ecco dove si concentreranno le precipitazioni in Italia nell’arco della giornata suddetta, ovvero lunedì 23 dicembre, viste da una mappa ad alta risoluzione aggiornata LUNEDI 23 ORE 8.00:

Gran parte delle regioni settentrionali, le aree NON Appenniniche della Toscana, del Lazio e dell’alta Campania verranno saltate dai fenomeni ed avranno bel tempo con cielo limpido e secco. Le precipitazioni si concentreranno principalmente nei pressi dei confini esteri alpini più settentrionali, sul medio-basso Adriatico e relative zone Appenniniche, la Calabria, la Sicilia settentrionale ed in parte sulla Sardegna, accompagnate da venti molto forti settentrionali.

NEVICATE LUNEDI 23: bufere di neve sui settori confinali alpini per tutta la giornata, con sconfinamenti a tratti anche su parte dei nostri versanti fino a bassa quota, potenzialmente fino a 400-600 metri, poichè le temperature piuttosto rigide lo consentiranno.

Neve al mattino attorno a 250 metri sui rilievi del Riminese, ma qui il tempo tenderà rapidamente a migliorare. 200-400 metri nelle aree interne delle Marche e l’Umbria orientale, tra i 200 ed i 600 metri nelle aree interne dell’Abruzzo, con possibili momentanei sconfinamenti anche fino a 150m durante i rovesci più intensi. Neve anche oltre i 600 metri sul Gargano e 850 metri tra Lucania e Calabria.

Tra il pomeriggio e la serata neve oltre i 400 metri nelle zone interne dell’Umbria, del Reatino e delle Marche (con tendenza a schiarite a partire dalla provincia di Pesaro e Ancona), fino a 200 metri nelle zone interne dell’Abruzzo, 500-600 metri sul Molise, 600 metri sul Gargano, 300 metri in serata sulla Lucania, tra i 300-400 metri sui rilievi della Puglia e l’Irpinia, 750 metri entro sera sulla Calabria. Sempre in serata, attenuazione delle piogge e le nevicate su Marche e Abruzzo.

Quota neve in calo anche nelle aree interne della Sicilia: dai 1.600 metri del mattino fino addirittura a 700 metri entro sera sui rilievi esposti a nord grazie anche ad alcuni brevi temporali nevosi, 900-1000 metri sul resto dell’Isola tra pomeriggio e sera.

REDAZIONE