di T.A.

Sabato 14 ottobre 2023 alle 16.00 nella sala meeting di Borgotufi, il convegno tecnico-scientifico.

Da Comune e Pro Loco di Castel del Giudice perviene il seguente comunicato circa la sesta festa locale della mela, frutto prelibato del posto : “Le varietà antiche di mele locali tra cultura ed economia” è il tema del convegno che si terrà sabato 14 ottobre alle ore 16.00 nella sala meeting dell’albergo diffuso Borgotufi, in concomitanza con l’inizio della 6° Festa della Mela – Edizione Esperienziale. L’incontro vedrà la partecipazione di importanti relatori che faranno il punto della situazione sui progetti di coltivazione, valorizzazione e conservazione delle mele antiche locali attraverso interventi di carattere tecnico-scientifico. L’esperienza del Giardino delle Mele Antiche di Castel del Giudice, un eden che ha riportato a nuova vita circa 60 varietà di mele autoctone molisane, rappresenta infatti un modello di successo per la green economy e l’agricoltura biologica. Il convegno prevede alle ore 16.00 l’apertura dei lavori da parte di Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice. Si entrerà poi nel vivo della discussione con le relazioni di Michele Tanno, Presidente di Arca Sannita con “I progetti di coltivazione e valorizzazione delle varietà antiche locali di mele: l’esperienza di Castel del Giudice”; di Isabella Dalla Ragione della Fondazione Archeologia Arborea, che parlerà di “Ricerca e conservazione di varietà antiche di mele tra scienza, paesaggio e arte”; di Roberto Lancia, con “La caratterizzazione salutistico-nutrizionale delle varietà di mele antiche locali come “volano” della loro valorizzazione”. Le conclusioni saranno affidate al Prof. Angelo Belliggiano dell’Università degli Studi del Molise. Il convegno sarà moderato da Luciana Petrocelli, Presidente dell’Associazione culturale Casa Frezza.

«La coltivazione delle mele antiche – sottolinea il sindaco Lino Gentile – può contribuire in modo significativo alla creazione di opportunità economiche sostenibili per le comunità montane». L’incontro apre la 6° Festa della Mela – Edizione Esperienziale, in programma a Castel del Giudice sabato 14 e domenica 15 ottobre, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Castel del Giudice. Due giorni tra laboratori di gusto, visite guidate nel Giardino delle Mele Antiche, nel birrificio Maltolento e nell’Apiario di Comunità, escursioni nella natura d’autunno, esibizioni di street band e artisti di strada, e poi stand e food track dei migliori produttori biologici e artigianali del territorio, per celebrare il prezioso frutto simbolo della rinascita di Castel del Giudice. Le visite guidate e le esperienze della Festa della Mela si svolgono con prenotazione obbligatoria contattando i numeri di telefono dei singoli referenti indicati nel programma, scaricabile al link https://qrco.de/Mela2023. La 6° Festa della Mela – Edizione esperienziale è organizzata dal Comune di Castel del Giudice con la Pro-Loco G. Caldora – Castel del Giudice e la collaborazione delle aziende e le associazioni del territorio. La manifestazione rientra nel programma Turismo è Cultura della Regione Molise”.