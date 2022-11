Nel merito beneaugurante l’antico detto popolare,”Sotto l’acqua la fame, sotto la neve il pane”

“Sotto l’acqua la fame, sotto la neve il pane” , cita un vecchio detto popolare. Sarà anche per questo che in tanti tra Lazio e Molise hanno accolto con piacere la prima neve sulle cime più alte delle Mainarde, gruppo montuoso a cavallo tra Molise e Lazio che rappresenta la parte più meridionale dei Monti della Meta, a loro volta compresi nei Monti Marsicani dell’Abruzzo. Manto bianco quindi che porta tanto in termini concreti, ma soprattutto che è sempre uno spettacolo naturale assolutamente bello da osservare! E in molti questa mattina dall’estremo Molise dell’ovest col naso all’insù ad ammirare sorridenti e con macchine fotografiche e telefonini tra le mani per immortalare la prima abbondante nevicata dell’autunno 2022 sulle cime mainardiche laziali/molisane.

Un anziano di Cerasuolo, frazione di Filignano, che fotografava col telefonino le suggestive Mainarde innevate,“E’ uno spettacolo naturale bellissimo ! Invierò subito queste foto a mio figlio residente all’estero. Sarà contentissimo nel vedere il suo Molise montuoso innevato !”. E giù click a josa dei picchi della catena mainardica tutti bianchi per la personale soddisfazione dell’uomo e perché anche il figlio dall’estero ne fruisca visivamente. La natura, una bellezza unica per la gioia di tutti !