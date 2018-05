di Carmine Aceto

Una calda domenica primaverile ha accolto sul campo dell’ex Romagnoli di Campobasso le Ladies degli Hammers Rugby Campobasso e le Ginestre del Rugby Vesuvio per la tappa molisana della Coppa Italia femminile, giunta alle sue battute finali.

Le due compagini, appaiate in classifica al secondo posto della graduatoria generale della manifestazione alle spalle dell’Amatori Napoli, si giocavano, in una sorta di spareggio, la piazza d’onore per questa stagione di Coppa.

Le campane sono uscite vincenti dallo scontro diretto, mettendo in campo un seven decisamente rodato e capace di imprimere ritmi di gioco elevati sin dalle battute iniziali.

Le campobassane guidate da coach Valente, hanno dovuto fare a meno anche di Cece infortunata, ma il valore mostrato in campo dalle Ginestre ha fatto la differenza a prescindere dalle assenze delle rossoblu.

Alla fine della gara 13 le mete delle campane e 2 quelle delle molisane, con Ricciardi e Felice.