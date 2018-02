Con le gare del Sei Nazioni in pieno svolgimento in questo fine settimana, lo spazio principale delle attività federali per quanto riguarda il rugby va al settore femminile.

Per le Ladies degli Hammers, dopo la bella prova di carattere di sette giorni fa ad Avellino con il secondo posto conquistato alle spalle dell’Amatori Napoli nel raggruppamento di giornata, domenica a Benevento ci sarà modo di provare a fare il colpaccio nel nuovo concentramento del seven femminile valevole per la Coppa Italia.

Le ragazze rossoblù guidate da coach Valente si contendono, fino a questo punto della stagione, la vittoria finale del girone con le esperte avversarie dell’Amatori Napoli. Un duello che si ripete settimanalmente e che per ora vede in leggero vantaggio le napoletane, ma per Cece e compagne la distanza da colmare è davvero minima e già con un successo a Benevento, nel raggruppamento che le vedrà opposte a Longobarde, Zona Orientale Salerno, Amatori Napoli e Rugby Vesuvio, la classifica potrebbe ricevere la scossa tanto attesa in casa campobassana.Il maltempo ha fatto, invece, slittare la gara prevista a Benevento, sempre per la prossima domenica, tra le formazioni under 14 degli Hammers e del Benevento. L’incontro è stato rinviato a data da destinarsi.

Tra le tante attività in programma in casa Hammers nei prossimi giorni, da segnalare l’organizzazione della trasferta per seguire tutti insieme dal vivo la gara dell’Italia a Roma, il 17 marzo, contro la Scozia, nell’ultima giornata del Sei Nazioni 2018. Come ogni anno, la società del presidente Suliani ha ricevuto come club direttamente dalla Federazione la possibilità di acquistare i tagliandi d’ingresso nel settore distinti dello Stadio Olimpico e organizzerà dei pullman che partiranno da Campobasso il 17 marzo mattina alle ore 7.00 dal terminal degli autobus.

Chiunque fosse interessato a fare quest’esperienza indimenticabile di seguire dal vivo una gara dello storico Sei Nazioni con incluso l’immancabile terzo tempo insieme ai tifosi avversari, può contattare direttamente la società degli Hammers anche telefonando al numero: 3388961827.