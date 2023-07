Tabelle stradali a terra o usurate dal tempo; spettacolo nient’affatto bello!

Andando su gomma o a piedi per le strade comunali o provinciali del territorio regionale ci si imbatte in spettacoli nient’affatto belli, ma che intanto persistono da tempo senza che nessuno intervenga a sanare, aggiustare o rimuovere. Trattasi delle tante tabelle stradali verticali del tutto a terra forse perché “investite” da qualche mezzo in transito o perché usurate dal tempo, quasi cancellate e quindi illeggibili, che però stanno sempre lì, senza che s’intervenga a rimuovere o ad aggiustare. Di siffatti esempi se ne riscontrano in diversi luoghi, ma in questa sede soffermiamoci sulla provinciale per Conca Casale. Giusto all’inizio di detta strada provinciale che conduce al piccolo centro collinare casalese, e quando ancora si è in territorio venafrano, c’è la tabella con la scritta “VENAFRO”, tanto però usurata dal tempo e dalle intemperie che addirittura si stenta a leggerla da lontano. In effetti occorre arrivarci praticamente a ridosso per leggerla e decifrarla ! La scritta “VENAFRO” risulta in buona parte cancellata dal tempo e dagli agenti atmosferici, per cui sarebbe ora di sostituire del tutto la tabella se s’intende informare chi arriva su gomma su tale provinciale che sta per entrare nell’abitato venafrano. A chi compete la sostituzione ? Al Comune di Venafro, è fuor di dubbio ! Procedendo sulla stessa provinciale e poco più avanti, altra tabella stradale segnaletica dal contenuto diverso (indica la natura della strada che si percorre) e in questo caso del tutto a terra ! Ad abbatterla, relegandola nel verde della collina, o altro mezzo in transito o il trascorrere del tempo o la sua non perfetta installazione ! Certo è che tale segnale stradale non è più in posizione verticale, non assolve più allo scopo per il quale era stato realizzato ed installato e, perché torni utile, va riposizionato a regola d’arte. Di chi il compito in questo caso ? Della Provincia d’Isernia, la cui amministrazione l’aveva installato per dire della strada provinciale che si percorre. Verranno sanate le situazioni appena segnalate ? Sarebbe proprio il caso…