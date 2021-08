di Tonino Atella

Dopo dieci giorni ancora non consegnato un pacco ordinario tra due Comuni della seconda provincia molisana, ossia tra Venafro e Montaquila.

A quanto “viaggia” dalle nostre parti un pacco postale ordinario prima che venga recapitato ? La storia, che un po’ diverte ed un po’ stizza ed anche tanto (!), è tutta da raccontare. Lo si fa sperando che le cose finalmente migliorino. Un “piego libri”, come è detto un pacco postale ordinario contenente libri e stampe in genere, spedito da Venafro, centro della seconda provincia molisana, e destinato a Montaquila, altro Comune della stessa provincia distanti tra loro esattamente km. 14, 4, quando impiegherà secondo voi perché venga recapitato ? In effetti non sono possibili oggi dare dati definitivi, essendo la storia tuttora in itinere … ! Al momento – sentite, sentite …-, e dopo ben dieci giorni dal suo inoltro, il pacco in argomento è ancora in viaggio (!), cioè ancora deve essere recapitato al destinatario ! Sino ad ora dieci lunghi giorni, ossia ben 240 ore di lavorìo postale, ancora non sono stati sufficienti per il suo recapito! Senza la necessità di dover “bussare” a menti sapienti per calcolare … la velocità del pezzo, diciamo che ad oggi -e in attesa della consegna definitiva- il “piego libri” ordinario di cui trattasi sta viaggiando alla bellezza di km. 1,5 al giorno, sempre che venga consegnato finalmente domani 24 agosto ! Ma se tanto non avverrà, la pachidermica progressione del servizio postale per la consegna del “piego libri” in questione aumenterà in peggio e di pari passo, c’è da scommettere, cresceranno contrarietà e sorrisi di scherno di chi ha affrancato e spedito ! Diciamo, giusto per fare un esempio, che tra il modesto piego libri alto molisano in tema e i rover inviati dagli Usa su Marte per studiare il pianeta rosso, ossia Perseveranze, Opportunity ect., c’è differenza minima quanto a velocità ! Il “piego libri” delle nostre parti andrà all’incirca, sempre che venga consegnato nel breve, a mille cinquecento metri al giorno sulla Terra, i rover USA procedono invece su Marte a 7/8 metri al giorno, quando avanzano ! Beh …, a ben riflettere va meglio un piego libri molisano che non il costosissimo robot a stelle e strisce sul pianeta rosso ! Aldilà delle battute, che il lettore vorrà prendere con la benevolenza opportuna, resta il nocciolo della questione dal versante molisano : d’accordo che trattasi di pacco ordinario, e come tale non soggetto a servizio particolare e celere, ma non si può in contemporanea coi robot terrestri su Marte ammettere che un pacco postale per coprire km. 14,4 impieghi dieci giorni ed oltre, senza venire ancora consegnato ! O è così che le cose devono andare dalle nostre parti ? No, siamo sì il piccolo Molise, ma intendiamo assolutamente esistere e resistere con tutti i diritti che ci spettano, compresa le celerità nelle prestazioni di Poste Italiane !