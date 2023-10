di T.A.

Godurie uniche ed irripetibili! E i fruitori le ricorderanno e ne parleranno a lungo ! Prima lo spettacolo mattutino del lago di Castel San Vincenzo nel quale si specchiano le Mainarde, poi la scalata all’eremo dell’Arcangelo Michele di Castel San Vincenzo abbarbicato lungo i ripidi fianchi del massiccio molisano, quindi i bramiti dei cervi, a seguire pranzo con “cazzariegl e legumi” dalle Janare dello stesso Comune molisano, nel pomeriggio visita a sorgenti e cascate del Volturno e prima dell’imbrunire trasferimento in macchina sul pianoro di Vallefiorita per ammirare il foliage dei faggi col tipico cambiamento dei colori. Il tutto messo in atto da ambientalisti e naturalisti di Molise, Campania e Lazio che si sono divertiti e realizzati un mondo con quanto ammirato, visto e gustato visivamente e col palato. Prossimo appuntamento sulla stessa lunghezza d’onda sabato 21 ottobre con “Colori e Sapori d’Autunno”, ma di questo si dirà in altra occasione.