Le due giornate … di fuoco di Venafro !

Ed eccoci alle due giornate … di fuoco di Venafro ! Niente di brutto e spiacevole, assolutamente, bensì

momenti diversi di vita cittadina basati su innovazione e tradizione e con un elemento in comune : il fuoco

appunto. Oggi infatti si celebra La Notte dei Fuochi, l’innovazione promossa dal Comune di Venafro d’intesa

con taluni cittadini che amano innovare, mentre domani sarà una delle giornate più tipiche e tradizionali di

Venafro grazie all’appuntamento coi tipicissimi “ Favor’ “, i falò di San Giuseppe su piazze e strade

dell’abitato. Si parte quindi in serata con l’innovativa Notte dei Fuochi promossa il sabato per attirare ospiti,

turisti e visitatori unitamente ai venafrani ovviamente, contando su afflussi consistenti per favorire

l’economia, il lavoro e l’apprezzamento della città da parte di quanti sin qui non la conoscevano. Il tutto

favorito appunto dal fuoco che arderà un po’ ovunque nell’abitato. Domani invece, 19 marzo ricorrenza di

San Giuseppe, Santo Protettore del Fuoco, del Lavoro e della Famiglia, e in omaggio al quale sino a qualche

anno addietro si effettuava nella giornata apposita ed affollata processione nel centro storico con

conclusione sulla piazzetta della Chiesa di Cristo dinanzi al falò che si accendeva appena arrivati

processione e statua del Santo, nella giornata domenicale di domani spazio invece alla tradizione ed alla

tipicità popolare venafrana, ossia “ I Favor’ “, i falò di San Giuseppe, sinonimo di amicizia, rapporti sociali e

calore sia materiale che spirituale. In passato e per settimane gruppi di giovani andavano in giro per

l’abitato e in campagna a chiedere e raccogliere legna intonando il tipico ritornello dialettale ” Alla lena, alla

lena, San Giesepp z’mor’ r’ fridd’ “ (Alla legna alla legna, San Giuseppe muore di freddo), e i venafrani

offrivano legna ben volentieri perché i falò nei vari rioni fossero enormi, belli, suggestivi e tali da ardere per

ore, praticamente sino a notte fonda. E mentre “ i favor’ “ ardevano, tutt’intorno ci si riuniva, si parlava, ci

s’intratteneva, si mangiava, si cantava, si beveva e ci si divertiva per ore, in maniera assolutamente bella e

simpatica. Tutto questo domenica avverrà si, ma in maniera più contenuta. Non sappiamo altrove, ma alle

Manganelle rione tipico a nord del centro storico “ i favor’ “ certamente ci sarà il fuoco acceso in onore a

San Giuseppe per attirare, fare calore e lasciar divertire quanti interverranno. Giornate di fuoco quindi tra

oggi e domani a Venafro nel solco di innovazione e tradizione, contando su afflusso e partecipazione di

tanti. E buon divertimento a tutti !