di Tonino Atella

La soddisfazione del Parroco, Don Francesco Ferro.

Il venerato quadro della Madonna dei Lattani è rientrato ieri al Santuario di Roccamonfina (Caserta) dopo essere stato accolto ed ammirato dalle popolazioni delle frazioni di Venafro, Ceppagna e Vallecupa, che si sono raccolte in preghiera a conferma della devozione popolare dei molisani verso la Vergine celebrata tra i magnifici faggeti dell’alto Casertano. Ad accogliere l’immagine sacra, che era stata portata in Molise dai Frati di Roccamonfina e devoti della cittadina campana, era stato il Parroco di Ceppagna Don Francesco Ferro unitamente alla gente del posto. Il bellissimo ed assai venerato quadro ha sostato per momenti di preghiera e celebrazioni sia in piazza San P. Pio a Ceppagna che nello spiazzo pubblico di Vallecupa, dove ci sono stati intensi attimi di raccoglimento popolare.

In effetti ha radici storiche la fede popolare nel Molise dell’ovest verso la Vergine dei Monti Lattanie la presenza dell’immagine sacra nella nostra regione è stata la conferma del tutto. Don Francesco Ferro a nome delle collettività di entrambe le frazioni venafrane ha sottolineato i valori legati all’avvenimento, ringraziando a nome dei fedeli molisani per l’importante presenza. Per accogliere in maniera degna l’immagine sacra erano stati allestiti appositi altari tanto a Ceppagna che a Vallecupa, ornandoli con fiori ed altro. “Tutto bene -ha commentato al termine Don Ferro- ed un grazie sentito a quanti hanno reso possibile il tutto. La Madonna dei Lattani in Molise ribadisce la storia della bellissima fede popolare verso la Vergine”.