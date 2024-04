“Il Campobasso va in serie C, il Termoli conserva la D con una giornata d’anticipo. I più sentiti e sinceri complimenti vanno al Campobasso, che dopo una cavalcata avvincente ha vinto il campionato, e al Termoli che è riuscito per il secondo anno consecutivo a mantenere la permanenza nella massima categoria nazionale dilettantistica”.

redazione