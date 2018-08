In base a quanto previsto dall’art.27, le comunità montane “sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”.

Per la costituzione delle comunità montane, è necessario un provvedimento del Presidente della Giunta regionale. Una volta costituita, la comunità ha un organo rappresentativo e uno esecutivo composti dai sindaci e dagli organi dei comuni partecipanti alla comunità.

Questi enti dovevano valorizzare il territorio, ma nel 2008 si è deciso di azzere i fondi a loro destinati. Basilicata, Liguria, Molise, Puglia e Toscana li hanno soppressi. Piemonte, Lazio e Campania hanno votato leggi per la loro trasformazione in unioni di Comuni.

Il Molise, dopo averne proposto una riduzione, le ha cancellate tutte e dieci nel 2011. Il presidente della Giunta regionale molisana aveva fissato al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per attuarne lo smantellamento. Ad agosto 2018, siamo ancora alle prese con i commissari liquidatori che resteranno in carica, al momento, fino al 31 dicembre di quest’anno.

Le soppresse comunità montane, dunque, continuano a pesare sulle casse regionali, visto che i commissari liquidatori non prestano la loro opera “pro bono”.

Con decreto numero 73 recante data, martedì 31 luglio 2018, il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, ha provveduto alla nomina dei nuovi commissari liquidatori delle soppresse comunità montane.

I commissari liquidatori

A Carlo Perrella è andata la nomina di Commissario Liquidatore delle Comunità Montane ‘Matese – Fortore Molisano’.

A Giovancarmine Mancini è andato l’ambito della Comunità ‘Cigno Valle Biferno – Trigno Medio Biferno – Trigno Monte Mauro’.

Pompilio Sciulli diventa Commissario Liquidatore delle Comunità Montane del ‘Volturno – Centro Pentria – Alto Molise – Sannio’.

Riconfermato il ruolo di Domenico Marinelli a Commissario liquidatore della ‘Comunità Montana Molise Centrale’.

Per tutti un compenso lordo di 2mila euro al mese omnicomprensivo.