Per permettere una accurata e soddisfacente organizzazione della logistica e della didattica nella sede di via Giovannitti e nei nuovi spazi presi in affitto dall’Amministrazione comunale nella Zona Industriale e consegnati nella giornata di oggi all’Istituto Comprensivo Montini, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in piena condivisione con la dirigente, dott.ssa Anna Gloria Carlini, stabilisce tramite ordinanza, per le classi della scuola secondaria di primo grado dello stesso istituto, l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico a partire da giovedì 17 settembre 2020.

Si tratta di una decisione sposata con reciprocità dall’amministrazione comunale e dalla dirigenza scolastica dell’Istituto Montini, con lo scopo di poter offrire agli alunni e alle loro famiglie una situazione sicura, stabile e definitiva per l’inizio del nuovo anno scolastico.