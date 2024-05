di T.A.

Sono state presentate le liste dei candidati nei 20 Comuni dell’isernino dove l’8 e 9 giugno prossimi si voterà per i rinnovi dei consigli comunali. Liste e candidati nei singoli Comuni : FROSOLONE – “FROSOLONE PIU’ FORTE”, Candidato Sindaco Felice Ianiro; “Obiettivo comune”, Pasquale De Lisio ; CASTELVERRINO – “CASTEVERRINO UNITO”, Christian Pannunzio ; “Valbusa Sindaco Castelverrino”, Alessandro Valbusa ; CAROVILLI – “CAROVILLI IMPEGNO COMUNE”, Simone Nuosci ; “PRO CAROVILLI”, Vincenzo Berardi ; CASTEL DEL GIUDICE – “PRESENTER FUTURO SVILUPPO SOSTENIBILE”, Lino Gentile ; CASTELPETTOSO – “ONESTA’ E RINNOVAMENTO PER CASTELPETROSO”, Michela Tamburri ; “CASTELPETROSO NEL CUORE”, Gianmarco De Filippis, “SIAMO CASTELPETROSO”, Angelina Farro ; CERRO AL VOLTURNO – “FINALMENTE CERRO”, Remo Di Ianni ; “CIE’RRE”, Lucio Gabriel Paolone ; “VIVERE CERRO”, Mirello Fattore ; FILIGNANO –“FILIGNANO C’E’, UNITI NEL FARE”, Michel Rongione ; “PROGETTO FILIGNANO”, Maria Pacitti ; “LIBERAMENTE”, Federica Cocozza ; FORNELLI – “CRESCERE LIBERI”, Giovanni Tedeschi ; MACCHIA D’ISERNIA – “OBIETTIVO COMUNE PER MACCHIA”, Giovanni Martino ; “UNITI PER UNIRE”, Antonietta Renzi ; MACCHIAGODENA – LISTA 1, Nicolina Bianchi ; LISTA 2, Donato Terriaca ; LISTA 3, Felice Ciccone ; PESCOPENNATARO – “LIBERAMENTE PESCOPENNATARO”, Carmen Carfagna ; “PESCO NEL CUORE”, Pompilio Sciulli ; PIETRABBONDANTE – “LISTA 1”, Claudino Casciano ; LISTA 2, Franco Ciarlone ; POZZILLI – “POZZILLI SEI TU”, Antonio Biello ; “PER IL BENE COMUNE”, Giacomo del Corpo ; RIONERO SANNITICO – “VIVIAMO RIONERO”, Arnaldo Rossi ; “INSIEME SI PUO’ ”, Tonino Minichiello ; ROCCHETTA AL VOLTURNO – “GUARDIAMO OLTRE”, Domenico Gonnella ; “IDEE IN MOVIMENTO”, Domenico Paolo Pontarelli ; SANT’AGAPITO – “ORA PER DOMANI”, Liberato Matticoli ; “PROGETTIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO”, Giuseppe Di Pilla ; SCAPOLI – “CRESCERE INSIEME”, Emilio Ricci ; LISTAN 2, Giuseppe Centracchio ; VASTOGIRARDI, “LISTA 1”, Antonio Cea.