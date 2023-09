di T.A.

CADENTI, INUTILI ED INUTILIZZATE, MA NON VENGONO RIMOSSE LE VECCHIE PENSILINE PROVINCIALI A VENAFRO

Le vecchie, logore, in buona parte vandalizzate, distrutte ed oggi inservibili pensiline sistemate nell’abitato venafrano da parte di precedenti amministrazioni provinciali pentre perché vi si riparasse da pioggia, vento, grandine o sole in attesa del transito dei bus comunali. Siffatte strutture cadenti ed inutilizzate sono sempre lì a fare pessima mostra di se, senza che si provveda a rimuoverle. Accade a Venafro, al rione Ciaraffella dove è rimasto purtroppo l’ultimo esemplare di cotanto abbandono, e il riscontro è bruttissimo per l’ambiente e l’immagine stessa della città. Gli abitanti del quartiere : “Ma cosa si aspetta a smontare e portar via un rudere siffatto, visto che nessuno se ne serve più, -chiedono straniti i venafrani- restituendo decenza e decoro allo storico rione di Ciaraffella, ricco di acque sorgive ma poi abbrutito da tanto abbandono ? Non vi provvede l’amministrazione provinciale isernina che lustri addietro collocò la struttura ? Lo faccia il Comune di Venafro nell’interesse della città e della sua immagine. Oltretutto non venendo affatto utilizzata, tale pensilina è solo ricettacolo di sporcizia e rifiuti di ogni tipo ! No, Venafro merita ben altro !”. Altro venafrano : “Restando in tema, nell’abitato venafrano sono rimaste su strade e marciapiedi le vecchie tabelle segnaletiche che indicavano passaggio e fermata dei bus comunali, oggi inesistenti. Non essendoci più tale servizio di trasporto pubblico comunale, inutile la presenza di tale segnaletica verticale nell’abitato cittadino dal che la necessità di rimuoverle. A meno che, ma poco ci crediamo, non si stia pensando di ripristinare tale trasporto pubblico, che oltretutto sarebbe decisamente utile”.