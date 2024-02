di T.A.

SPARITI I BUS DAL PIAZZALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI VENAFRO, RESTA DA RIPARARE LA PROFONDA BUCA AL CENTRO RIMASTA “ IN EREDITA’ ”

Buche, solo buche e sempre buche su strade e piazze venafrane a suscitare contrarietà e disappunti di pedoni ed automobilisti. Accade in tante zone dell’abitato. Ce ne sono, giusto per segnalare, lungo via Pedemontana, la strada che porta agli impianti sportivi comunali, su corso Molise, là dove l’arteria s’immette sulla Colonia Giulia, e numerose sono quelle in via Cristoforo Colombo, nel cuore del popoloso quartiere. Ma non manca purtroppo una buca enorme e profonda anche sul piazzale della stazione ferroviaria. In questo caso è … l’eredità lasciata dai bus sostitutivi dei trasporti su rotaia -sistema, si vuole, definitivamente rientrato a seguito dell’elettrificazione della rete ferrata-, bus il cui peso ha finito più volte per aver ragione del manto asfaltato, procurando appunto la buca rimasta … “in eredità”. In effetti, comparsa ed allargatasi una prima volta la buca sulla piazza con conseguente fuoriuscita d’acqua dalla rete idrica nel sottosuolo, uomini e mezzi del Comune erano intervenuti più volte a riparare e ripristinare ma, tempo qualche giorno e a seguito dei continui transiti e soste dei predetti mezzi pesanti, la buca ricompariva sistematicamente, allargandosi ed allagando tutt’intorno. Adesso, come scritto, scomparsi i bus (almeno si spera …), è rimasta in eredità la buca ! Si riparerà definitivamente e a regola d’arte ? Pedoni ed automobilisti venafrani lo sperano ardentemente!