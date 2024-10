di T.A.

A DIFFONDERNE UNA E’ IL PENSIONATO MARIO DE FILIPPIS, FELICE DI FAR SAPERE QUANTO DI POSITIVO SI SCRIVE DELLA PROPRIA CITTA’ NATALE, VENAFRO, SU PUBBLICAZIONI A LARGA DIFFUSIONE.

Ha chiesto espressamente che riportassimo quanto della propria città natale, Venafro, viene scritto su pubblicazioni nazionali a larga diffusione. Trattasi del pensionato ed ex lavoratore di Poste Italiane Mario De Filippis, contentissimo ed orgoglioso di quanto letto a proposito di Venafro su una pubblicazione di enigmistica a tiratura nazionale. E’ lui stesso a leggere il trafiletto : “VENAFRO E’ UNO DEI PIU’ CONOSCIUTI GIOIELLI D’ITALIA, CONSIDERATA LA PORTA NATURALE DEL MOLISE, VANTA 33 CHIESE, UN MAGNIFICO CASTELLO NEDIEVALE, BEN TRE MUSEI E UN ANTICO ANFITEATRO ROMANO. PROPRIO DA VENAFRO PARTE L’ITINERARIO PER IL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO, UNA SPLENDIDA PASSEGGIATA TRA ULIVI SECOLARI E ALTRE PIANTE DI ANTICA DATA”. Il pensionato :”Avevo pensato di portare il giornale al Comune di Venafro -afferma il De Filippis- ma a ben riflettere ho preferito informarne Futuro Molise perché faccia da tramite di tali belle notizie presso l’opinione pubblica. Grazie per la cortese ospitalità!”. E saluta, Mario, con un largo sorriso nella certezza di aver reso un utile servizio alla collettività, diffondendo pregi, rilevanza ed attrattive storico/ambientali di Venafro.