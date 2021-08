di Camilla Caterina

LE AZIONI ED I RISULTATI DA PREMIO NOBEL DEI VERTICI DELLA REGIONE E DELL’ASREM MOLISE DURANTE LA PANDEMIA :

– FALSE DICHIARAZIONI RESE SU ATTI UFFICIALI DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

– COMPROMISSIONE SOCCORSI PAZIENTI COVID PER MANCATA ATTIVAZIONE DELLA CROSS NELLE GIUSTE MODALITÀ.

– INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO:

CHIUSURA OSPEDALI DURANTE LA PANDEMIA; (OGGI ANCHE ALCUNI REPARTI PERCHÉ AL COLASSO!);

SOSPENSIONE SERVIZIO EMERGENZA TERRITORIALE 118 PER MANCANZA DI MEDICI…. (NESSUN AVVISO PUBBLICATO IN UN ANNO E MEZZO PER RECLUTARE MEDICI!).

– VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E ALLE CURE E COMPROMESSIONE DELL’INTERO SISTEMA SANITARIO A DANNO DEI MOLISANI, PER I MANCATI ADEMPIMENTI DI CUI SOPRA… E TANTI ALTRI!!

– VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULLA TRASPARENZA……..

Eccetera.. Eccetera.. Eccetera..

Questi sono più o meno i reati contestati, denunciati e che si chiede vengano accertati e giudicati in un tribunale.

Queste omissioni e violazioni hanno avuto conseguenze drammatiche sulla salute e sulla vita dei molisani.

Denunce presentate sulla base di atti ufficiali. Atti emessi e firmati dai vertici della regione e dell’asrem Molise, designati anche come responsabili della gestione per l’emergenza!!!

Sembra una cosa grossa vero?!?

“SEMBRA”…. Appunto!!

MA NON LAVORIAMO DI FANTASIA e rimettiamo i piedi a terra!

Noi siamo in Molise!!!

Quella minuscola regione dove, ad oggi, l’unico indagato ufficialmente è un ex commissario ad acta “per omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio”.

Per gli inquirenti, l’ex commissario, non ha deliberato atti di sua competenza necessari all’erogazione dei livelli assistenziali in relazione all’emergenza pandemica ( LUI?? Cioè…. LUI NON HA PROVVEDUTO?!??! DOV’È LA TELECAMERA?? È UNA CANDID VERO?!?) e per aver illegittimamente nominato il dg dell’asrem quale commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, incarico, secondo la Procura, “di sua pertinenza e non derogabile ad altri!!!

“ABUSO D’UFFICIO “!!!!

Una “prassi costante” in molte amministrazioni pubbliche!!

MA UN ABITUDINE CONSOLIDATA E AD “LEGALIZZATA E SDOGANATA DI FATTO” NEL MOLISE!!!

In effetti, messo a confronto con quelli elencati in premessa, “l’abuso d’ufficio” (ancora tutto da dimostrare!) è un reato troppo grave per non procedere con la massima urgenza!!

E intanto, ai molisani, non è più garantito il diritto alla salute e alle cure…

UN DIRITTO SANCITO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA…..

Sempre se esiste ancora!!!