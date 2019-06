Lunedì 1° luglio, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, presso l’Aula Magna della Diocesi di Isernia-Venafro, in via Mazzini n. 8. L’evento è organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Isernia in collaborazione con la Commissione Internazionalizzazione dell’ODCEC di Isernia – Dott.ssa Giovanna Palermo Di Meo, Dott. Nicandro De Angelis e Dott.ssa Fausta Latino – Consigliere delegato Dott. Goffredo Taccone.