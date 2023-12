di T.A.

Su iniziativa di CTA Musical, il centro cittadino di teatro, musica ed arte varia, appuntamento col musical a Venafro dal 15 al 22 dicembre prossimi. In scena “Le avventure di Shrek”, musical che verrà presentato al Teatro/Sala 1 di CTA in via Conca Casale nella cittadina venafrana. I protagonisti dello spettacolo saranno Luca D’Ambrosio, Maria Cotugno, Filomena Iannacone, Enrico Atonelli, Ingrid Garzia, Mary Valente, Stefania Carcillo, Giorgia Bucci, Alessandra Di Dio, Fernando Pirolli, Gianluca Sbriglia, Claudia Corrado, Benedetta Testa, Chiara Perrella, Nicandro Giannini, Annabella Morelli e Sabrina Di Franco. Scenografia e grafica di Mariantonietta Inforzato, i costumi di CTA Musical, assistenti alla regia saranno Daniela Cataldo e Claudia Corrado, con la regia di Gino Matrunola. Gli orari degli spettacoli : venerdì 15 h 21.00, sabato 16 h 17.30 e 21.00, domenica 17 h 17.30 e h 21.00, si chiude venerdì 22 h 21.00. Info e prenotazioni 339/7869575.