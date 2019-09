Dalla pallavolo al rugby, dalla pallacanestro al calcio, arrivando anche allo yoga, alla danza sportiva e all’equitazione, lungo corso Vittorio Emanuele II, una serie molteplice di attività hanno animato la Giornata di promozione dello Sport, inserita nel cartellone “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi”, ideato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre.

Un lungo pomeriggio domenicale di attività sportive in pieno centro, presentate a tutti i cittadini dalle associazioni e società sportive del territorio che hanno voluto aderire a questa festosa e colorata manifestazione.

Ogni società ha potuto mettere in vetrina le proprie peculiarità e quelle della propria disciplina sportiva, attirando la curiosità e l’attenzione di appassionati e sportivi di ogni età, soprattutto dei più giovani. Con occasioni come questa della Giornata di promozione dello sport, l”Amministrazione intende favorire occasioni per promuovere, tra la cittadinanza, corretti stili di vita tesi alla ricerca dello “star bene”.