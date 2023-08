ASSENZA DI ARTE, MUSICA E CANTI DI RILIEVO NEL PERIODO NEL MANDAMENTO VENAFRANO E L’OPINIONE PUBBLICA RESTA INTERDETTA

Questo giornale ha appena affrontato il tema “caldo” di questa già rovente estate venafrana, vale a dire l’assenza assoluta di serate artistiche, musicali, canore e culturali di livello a Venafro e dintorni sulla falsariga degli appuntamenti, oltremodo ben accetti, offerti ai residenti del mandamento venafrano negli anni appena trascorsi tra opere liriche al laghetto, serate del bel canto e della musica di qualità al Verlasce, in piazza Castello Pandone ed altro ancora. In tali circostanze si attivavano Regione Molise, Molise Cultura e sigle diverse con risultati quanto mai ben accetti. Musica di livello, opere liriche, canto ed altro, con figure professionali artistiche di valore assoluto ad esibirsi ed incassare consensi ed applausi. E la gente gradiva un sacco, affollando le gradinate a pagamento di Corso Lucenteforte per godere dell’Opera al Laghetto e le sedie “a gratis” al Verlasce o in piazza Totò (alias piazza Castello). Si pensava cioè che una nuova “era culturale” si fosse messa in moto per il Molise dell’ovest, finalmente attenzionato dalle istituzioni pubbliche territoriali. Ottima musica, opere liriche e professionisti di tutto pregio per dare finalmente vigorìa alla vita socio/artistico/culturale nel Venafrano ! Praticamente un sogno, dal quale però presto ci si è dovuti svegliare ! Per quest’estate 2023 infatti, dopo … gli allori degli anni immediatamente precedenti ed a meno che non si riesca a rimediare in extremis ( la speranza é sempre l’ultima a morire … !), per questa stagione estiva in corso -si scriveva- non “uno straccio” di appuntamento culturale di spicco, nemmeno a pagarlo a peso d’oro ! Avranno dimenticato ? Risorse finanziarie pubbliche al lumicino ? Altro che sfugge ? Niente di niente in quanto ad iniziative siffatte e niente di niente in quanto a motivazioni e spiegazioni ufficiali ! Da una parte zero attività ! Dall’altra bocche cucite ! Nel merito comunque una specificazione è d’obbligo, onde spazzare via spiacevoli -e sempre puntuali- fraintendimenti. Si sta scrivendo di opere liriche, musica di livello e serate di spessore artistico/culturale, ossia tutto quanto proposto gli anni appena trascorsi nel Venafrano dalle istituzioni pubbliche del territorio regionale e che nel 2023 è immotivatamente scomparso. Nulla a che vedere cioè coi cartelloni estivi approntati dai singoli Comuni e che a modo loro -e vanno perciò ringraziati- stanno rimediando alle colpevoli mancanze altrui ! Per cui ben vengano alla fine serate gastronomiche, concerti, appuntamenti musicali, incontri, approfondimenti, iniziative deambulanti ed altro di questo o quell’altro Comune, cui va il plauso di tutti ! Nessun applauso invece, e spiace tantissimo, per altri che potevano o che avrebbero potuto, ma si sono guardati bene dall’attivarsi ! Un gran peccato perché si costringono territorio e molisani ad arretrare sotto il profilo socio/culturale, piuttosto che progredire!