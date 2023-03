Il podista laziale Francesco Coppa e la campana Francesca Maniaci sugli scudi alla Mezza Maratona di

Venafro sulla distanza di 21 km.

In 398 hanno corso nella salubre ed accogliente pianura venafrana con tanto pubblico ad assistere

Un’autentica festa dello sport e del podismo in particolare. Così la Mezza Maratona (km.21) di Venafro,

denominata 2° Trofeo Provincia di Isernia/Atletica Venafro e corsa nell’accogliente e salubre pianura

venafrana dell’estremo Molise occidentale. In 398 (uomini 362, donne 36) hanno risposto allo start di

partenza, inoltrandosi nel verde delle coltivazioni, sudando le proverbiali sette camicie, gareggiando senza

risparmiarsi ed entusiasmando il numeroso pubblico lungo il percorso. Gara tiratissima sin dall’inizio e lotta

a tutto campo, meglio a tutta pianura, per i 398 podisti dell’intero centro sud d’Italia. Alla fine podio

maschile sull’ordine dei secondi, a conferma della lotta tra i maratoneti. Questi infatti i primi cinque

assoluti : 1) Francesco Coppa (Atl. Città dei Papi, Anagni) h 1 14’ e 28”, 2) Andrea Visone (Atl. Isernia) h 1 15’

e 13”, 3) Antonello Di Cicco (Atl. Ceprano) h 1 15’ e 31”, 4) Diego Iacovone (Atl. Lazio) 1h 17’ e 19”, 5) Piero

Biagio Mignona (Runners Termoli) h 1 17’ e 40”. Classifica finale donne: 1) Francesca Maniaci (Marcianise) h

1 21’ e 20”, 2) Barbara Travaglio (Felix Running) h 1 30’e 50”, 3) Francesca Sabatini (Atl. Ceprano) h 1 32’ e

37”, 4) Giuseppina Lamula (Atl. Teverola) h 1 32’ e 50”, 5) Anna Bornaschella (Atl. Venafro) h 1 33’ e 13”.

Un particolare apprezzamento agli organizzatori dell0’Atletica Isernia e dell’Atletica Venafro per l’ottimo

allestimento della prova e l’inappuntabile svolgimento. Al termine sorrisi e soddisfazioni per tutti :

organizzatori ed atleti, a prescindere dai piazzamenti.