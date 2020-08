di Domenico Pio Abiuso

L’azienda campobassana Planet Call Direct, si è aggiudicata il servizio di contact center del Comune capoluogo della Lombardia, con particolare attenzione alle Politiche Sociali e alle misure di sostegno al reddito.

Soddisfazione nelle parole dell’amministratore, Luca Mastrangelo:

“Andremo a gestire un importante servizio per il Comune di Milano, soprattutto nel momento che stiamo vivendo, per il post Coronavirus, quando gli interventi di sostegno al reddito saranno sempre più importanti per i cittadini”. Si è alla ricerca di 2 unità da assumere con contratto a tempo indeterminato che abbiano almeno un diploma di maturità e 2 anni di esperienza nel settore di contact center e/o servizi amministrativi. Chi abbia queste qualità e fosse interessato a tale impiego, puó inviare la sua candidatura e il Curriculum Vitae all’indirizzo: info@planetcalldirect.it.