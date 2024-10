L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise partecipa attivamente per il riconoscimento da parte dell’UNESCO del Cammino del Mare “ Blue Route” e alla costituzione dell’itinerario nazionale dei Borghi Marinari su cui ha alacremente e fortemente lavorato il visionario Valentino Giuliani, purtroppo scomparso prematuramente. In occasione del workshop “Lazio Blue Route” realizzato sotto la l’egida della Regione Lazio – Assessorato per lo Sviluppo Economico e di Lazio Innova, organizzato dall’Associazione MAR in collaborazione con FEISCT – Federazione Europea Itinerari Storici Culturali Turistici e la Fondazione ITSSxellence, nell’ambito del Blue Planet Economy Expoforum 2024 tenutosi presso la Fiera di Roma il 16 ottobre, i promotori del progetto, i partner e le istituzioni hanno concordato strategie inerenti la concreta proposizione di idee sul turismo sostenibile costiero concentrate sulla promozione dei territori. Approcci innovativi e integrati in linea con le politiche programmatiche correlate alla Blue Economy. Trascorsi due anni dalla sottoscrizione del “Manifesto della “Italian Blue Route”, avvenuto in Fiera Roma in occasione di BPE 2022, finalmente si accendono i riflettori sulle molteplici iniziative che si sono realizzate su tutto il territorio nazionale, con una particolare attenzione all’itinerario identitario dedicato ai Borghi Marinari.

Un confronto attivo in itinere che vede l’Azienda porsi all’attenzione europea in tema di progettualità e programmazione. Relatori del calibro di Roberta Angelilli – Vice Presidente Regione Lazio, Grazia Maria Iadarola – Dirigente Area Blue Economy Regione Lazio, Pietrangelo Pettenò – presidente del Centro Studi MEDFORT – Venezia, Sabrina Busato– presidente FEISCT, Flavia Coccia Destinazion Manager DMO H20, Marco Maurelli – presidente GAL Mare Lazio Pesca, Fabrizio Spada – Direttore Relazioni Istituzionali Ufficio Italia del Parlamento Europeo, Alberto D’Alessandro – Past Director Ufficio in Italia del Consiglio d’Europa, hanno animato l’incontro con concetti e progetti concreti. Particolarmente ficcante quello di Flavia Coccia che ha consentito riflessioni da parte del delegato dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, il coordinatore dell’Ufficio Stampa Maurizio Varriano, il quale ha concretizzato il suo intervento con i saluti e la relazione del Commissario On.le Remo Di Giandomenico. Presto la sottoscrizione del manifesto unitario e un nuovo incontro programmatico tra AAST e FEISCT che si terrà a Roma il 22 ottobre prossimo.

T.A.