Questa mattina, martedì 23 aprile, il candidato sindaco Maria Domenica D’Alessandro (in quota Lega) si è presentata alla stampa a Campobasso. Erano presenti il governatore Donato Toma, l’assessore Vincenzo Cotugno, l’assessore Luigi Mazzuto e Alberto Tramontano che ha fatto un passo di lato per far convergere il centro-destra sulla figura dell’avvocato D’Alessandro.

Il candidato sindaco si è detta orgogliosa di partecipare a questa competizione elettorale e di aver contribuito a ricompattare movimenti e partiti intorno alla sua candidatura. Non poteva mancare un ringraziamento a Tramontano per il suo passo indietro per il bene di tutta la coalizione. Ora il centro-destra è pronto a conquistare Palazzo San Giorgio. Una sfida che vede in corsa, oltre alla D’Alessandro, altri quattro candidati.