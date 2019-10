I Carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio, nell’ambito di controlli straordinari per la verifica del rispetto delle norme sull’impiego e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, hanno denunciato il titolare di una società operante nel settore edile per violazioni in materia di procedure e adempimenti in tema di rapporti di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, durante i controlli ad un cantiere presso un’abitazione, i Carabinieri hanno accertato che due lavoratori erano stati impiegati senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro; senza le prescritte informazioni sui rischi connessi all’attività svolta e senza assolvere agli obblighi sanitari. Nei confronti del datore di lavoro inadempiente è scattata sia la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. che la segnalazione amministrativa.