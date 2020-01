Proseguono i controlli ispettivi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, impegnati in attività ispettiva nel territorio.

In particolare i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia e all’Arma territoriale, nel corso di un’attività ispettiva nell’ambito dei servizi di controllo nazionale di Night Club, Discoteche, Pub, Sale Bingo, Internet Point, Case di Cura per Anziani e centro di riabilitazione, i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di liberta’ un 38enne titolare di un bar/trattoria del capoluogo.

Alla luce delle evidenze emerse, è stata contestata l’“Installazione ed uso impianto di videosorveglianza senza prevista autorizzazione” per un importo pari a euro 1.549,00 e una violazione amministrativa per l’impiego di un lavoratore in nero” importo pari a euro 3.600,00.