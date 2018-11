Settori coinvolti e figure ricercati

Il primo settore in ordine di numeri, come sempre, è quello della GDO – Largo Consumo che, soprattutto per il considerevole numero di addetti all’inventario, arriva a 415 profili, seguito dall’Intrattenimento che raggiunge quota 285 con la domanda di tanti Animatori per i parchi gioco presenti nei Centri Commerciali.

Il settore dell’Hospitality arriva terzo, in flessione rispetto allo scorso anno, con la ricerca 230 posizioni per hotel e strutture varie, seguito da Moda e Lusso, con 180 ricerche per i negozi che si aspettano il boom negli acquisti natalizi. Presente anche quest’anno il settore della Sanità con 81 richieste legate, soprattutto, alla cura della persona e alla commercializzazione dei prodotti sanitari.

Ecco in dettaglio l’elenco di tutte le ricerche in corso, suddivise per settori, e l’indicazione per l’invio delle candidature.

Per GDO – Largo Consumo:

20 Addetti Cassa

20 Addetti alla vendita

15 Addetti Banco Macelleria

15 Addetti Banco Pescheria

15 Addetti Banco Gastronomia

15 Addetti Banco Ortofrutta

15 Addetti Banco Panetteria

50 Addetti Confezionamento Pacchi

50 Addetti scaffali e magazzinieri

200 Addetti all’Inventario

Sede di lavoro: Torino, Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Ancona, Latina, Roma e provincia, Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Taranto e provincia, Bari e provincia, Sicilia. Per candidarsi: inviare cv per e-mail a [email protected] e per la Lombardia a [email protected].

Per Intrattenimento:

100 Animatori Parco Giochi. Sedi di lavoro: Torino, Udine, Verona e provincia, Padova e provincia, Milano e provincia, Parma, Roma e provincia, Firenze, Prato, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Napoli e provincia, Salerno e provincia, Catania

80 Assistenti di sala Slot/Vlt. Sedi di lavoro: Italia

80 Addetti Bar-camerieri. Sedi di lavoro: Tutta Italia

25 Maschere. Sede di lavoro: Firenze Nord, Perugia, Padova

Per candidarsi: inviare cv per e-mail a [email protected].

Per Moda e Lusso:

100 Sales Assistant (lingue inglese, russo, cinese)

80 Hostess

Sedi di lavoro: Milano, Roma, Venezia, Firenze, Noventa, Leccio, Serravalle Scrivia, Barberino. Per candidarsi: inviare cv per e-mail a [email protected].

Per Hotel – Hospitality:

20 Facchini

50 Addetti Mensa

50 Cuochi e aiuto cuochi

10 Pizzaioli e aiuto pizzaioli

15 Barman

15 Chef De Rang

15 Comis di Sala

15 Camerieri ai piani

15 Camerieri di sala

25 Addetti Pulizie

Sedi di lavoro: Torino, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Sardegna. Per candidarsi: inviare cv per e-mail a [email protected], [email protected], [email protected].

Per Sanità:

12 Farmacisti. Sedi: Piemonte e Veneto e Lombardia.

15 Operatori Socio Sanitari. Sede: Torino, Novara, Lecco, Padova, Treviso, Venezia.

20 Ottici per inserimenti in negozi in Italia. Sedi: Italia.

20 Addetti Vendita Settore Ottico. Sede: Italia.

4 Infermieri Professionali di sala operatoria (strumentista). Sedi: Torino, Lecco.

10 addetti mensa o cuochi per mense di Cliniche private. Sedi: Milano, Bergamo, Brescia.

Per candidarsi: inviare cv per e-mail a [email protected].

Le ricerche sono tante ma candidatevi per tempo per lavorare a Natale 2018!