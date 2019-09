Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto legge “per la tutela del lavoro e per la risoluzione delle crisi aziendali” che oggi, mercoledì 4 settembre, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto, spiega il Ministero del lavoro, interviene poi sulle aree di crisi complessa di Termini Imerese, di Isernia e in Sardegna per i lavoratori Alcoa. Nel provvedimento inserite anche le norme per i lavoratori dello stabilimento Whirpool di Napoli, la copertura dei progetti di lavoratori socialmente utili fino al 31 dicembre 2019 e l’avvio di un percorso di stabilizzazione per il personale precario di Anpal Servizi. In arrivo un milione di euro per gli ex Ittierre.