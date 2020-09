Opportunità’ di stage

Gli stage Ikea sono rivolti, per lo più, a laureati e candidati in possesso di titoli di studio in visual merchandising, design industriale o altre discipline artistiche, o a candidati interessati a fare un’esperienza di lavoro presso il Gruppo. Ai giovani viene richiesta passione per la GDO, voglia di imparare, proattività, capacità di lavorare in team, orientamento al cliente e tanto entusiasmo. I tirocini rappresentano una grande opportunità di entrare nel mondo Ikea per i giovani.

Generalmente sono retribuiti, prevedono un rimborso spese e l’accesso gratuito al ristorante interno al punto vendita di riferimento. I migliori candidati possono essere inseriti in azienda al termine del percorso di formazione e lavoro.

Ecco un breve elenco dei tirocini attivi in questo periodo, per i quali è possibile candidarsi:

Stage Visual merchandiser – San Giuliano Milanese;

Stage Interior design – San Giuliano Milanese;

Stage area ristorazione – San Giuliano Milanese;

Stage Graphic Communication – Rimini;

Stage Home Sales Advisor – Roncadelle (Brescia);

Stage area commerciale / addetto alla vendita – Pescara;

Stage Ikea Food – San Giovanni Teatino (Pescara);

Stage Kitchen and office designer – Roncadelle (Brescia);

Stage Assistenza Clienti – Parma;

Stage Customer Relation – Bologna;

Stage Gatekeeper – Carugate (Milano);

Stage Progettazione Cucine – Ancona;

Stage progettazione ambienti – Carugate (Milano);

Stage Visual Merchandiser – Ancona;

Stage Progettazione Cucine – Rimini;

Stage People Planning – Rimini;

Stage area vendita – San Giuliano Milanese;

Stage Retail Foundation – Rimini;

Stage Food & Restaurant – Catania;

Stage Customer Service – Padova;

Stage Area Ristorazione – Rimini;

Stage addetto alle vendite – Parma;

Stage Loyalty – Rimini;

Stage Interior design – Rimini;

Stage Addetto vendite – Rimini;

Stage Visual Merchandising – Rimini.

Candidatura

Gli interessati alle future assunzioni Ikea e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando questa pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo, Ikea “lavora con noi”. Dalla stessa è possibile accedere all’elenco delle ricerche in corso e inviare il curriculum vitae tramite l’apposito form online, per rispondere a quelle di interesse, o compilare il modulo per l’autocandidatura.

