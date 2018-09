Nuove opportunità di lavoro in Enel, la nota azienda energetica italiana. Lavorare in Enel, in Italia o all’estero, è una grande opportunità perchè vuol dire entrare in un’azienda aperta, globale, fortemente innovativa ed essere così parte di un grande Gruppo internazionale. L’ambiente di lavoro è stimolante: le persone vengono valorizzate, inserite in percorsi di crescita professionale e di relazione.

Posizioni aperte profili Senior Nell’elenco, le ricerche in corso per i profili con esperienza nel ruolo ricercato: Product Marketing HVAC Specialist : offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea in Business Administration o Marketing e master nel settore.

: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea in Business Administration o Marketing e master nel settore. Continuous Improvement&Maintenace Analyst : offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea Specialistica in Ingegneria, preferibilmente ad indirizzo elettrotecnico/elettronico.

: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea Specialistica in Ingegneria, preferibilmente ad indirizzo elettrotecnico/elettronico. Data Scientist : offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea specialistica in discipline scientifiche (statistica, economia, IT, fisica, ecc).

: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea specialistica in discipline scientifiche (statistica, economia, IT, fisica, ecc). Service and UX Designer: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea specialistica in ambito informatico, competenza come Graphic developer ed UI e UX expert.

offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea specialistica in ambito informatico, competenza come Graphic developer ed UI e UX expert. Circular Economy Specialist : offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea Magistrale in Economia o Ingegneria e, preferibilmente, di un Master in ambito sostenibilità ed economia circolare.

: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea Magistrale in Economia o Ingegneria e, preferibilmente, di un Master in ambito sostenibilità ed economia circolare. Public Lighting Specialist: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Meccanica.

offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Meccanica. Proposal Engineer: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica/Ingegneria Elettrica/Ingegneria Meccanica con indirizzo energetico (o con tesi di Laurea svolta in ambito energetico).

offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica/Ingegneria Elettrica/Ingegneria Meccanica con indirizzo energetico (o con tesi di Laurea svolta in ambito energetico). Lighting Proposal Engineer: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica/Elettronica/Ingegneria Meccanica con indirizzo Energetico/Architettura. Posizioni aperte profili Junior Nell’elenco, le ricerche in corso per i profili con al massimo 1 anno di esperienza nel ruolo ricercato o per stage: Junior Global Procurement Intelligence: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea in Ingegneria / Matematica / Statistica e, preferibilmente, di un Master in Procurement Management.

offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea in Ingegneria / Matematica / Statistica e, preferibilmente, di un Master in Procurement Management. Junior Global Trading: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea di II livello in Economia, Ingegneria, Matematica, Statistica o altre discipline scientifiche.

offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea di II livello in Economia, Ingegneria, Matematica, Statistica o altre discipline scientifiche. Scrum Master: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea Magistrale in Informatica o Ingegneria Informatica.

offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea Magistrale in Informatica o Ingegneria Informatica. Junior Global Digital Solutions: offerta rivolta a candidati in possesso di una Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale, Matematica, Statistica o Fisica.

offerta rivolta a candidati in possesso di una Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale, Matematica, Statistica o Fisica. Personale tecnico-operativo under 30: offerta rivolta a candidati in possesso di Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. Candidatura Gli interessati alle opportunità di lavoro in Enel possono consultare nel dettaglio tutte le posizioni aperte e candidarsi direttamente alla pagina dedicata. Previa registrazione, è possibile rispondere ad un annuncio inserendo o modificando il curriculum vitae direttamente nella banca dati aziendale.

Dettagli, Bando, Domanda: http://www.lavoroeconcorsi.com/offerte-lavoro-con-noi-enel-candidature#ixzz5S1B9DSfv