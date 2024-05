di T.A.

Sei una/un giornalista ed hai voglia, desiderio o necessità (ognuno scelga l’opzione che ritiene maggiormente adatta al proprio status …) di lavorare ? Bene, c’è la possibilità di farlo, esaudendo la propria naturale aspirazione. Il Comune di Vasto, ridente cittadina abruzzese confinante col Molise, cerca infatti giusto una/un giornalista, per cui gl’interessati possono proporsi avanzando domanda apposita. Per farlo basta andare sul sito dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, prendere visione del bando e proporre domanda al predetto Comune abruzzese. Ovviamente coi migliori auspici di FuturoMolise perché l’istanza vada in porto, assicurando lavoro e professionalità. Di seguito il link del bando:

Il comune di Vasto cerca un giornalista – Ordine dei Giornalisti del Molise (odgmolise.it)