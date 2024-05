di T.A.

Sino a fine 2024 Villa De Capoa, bellissima ed accogliente area verde pubblica del capoluogo del Molise, sarà interessata da lavori interni di ristrutturazione e rifacimento per abbellire l’intero sito verde naturale e renderlo maggiormente accogliente per quanti intendono fruirne e frequentarlo. Ne dà notizia il Comune di Campobasso informando che, in conseguenza dell’intervento che si protrarrà sino al 31 dicembre dell’anno in corso, verranno inibiti gli accessi a Villa De Capoa da piazza Falcone e Borsellino e da via Ugo Petrella. In tale verde pubblico si potrà comunque regolarmente accedere attraverso gli altri ingressi alternativi.