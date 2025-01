di Redazione

Martedì 28 gennaio 2025, dalle ore 9:30 alle ore 15:30, mancherà l’acqua in alcune zone di Campobasso, quali “Taverna del Cortile”, “Lama Bianca” e “Casermette”. La sospensione del servizio idrico è necessaria per consentire a Molise Acque di effettuare una riparazione sulla condotta di collegamento tra il serbatoio partitore “Monteverde” e il serbatoio partitore “Colle Impiso” nel comune di Campobasso, in località “Fossato Cupo”.

Salvo imprevisti, l’intervento comporterà una sospensione dell’acqua tra le ore 9:30 e le ore 15:30. In conseguenza di tale intervento, si verificherà l’interruzione dell’approvvigionamento idrico in ingresso al serbatoio “Taverna Vecchia” di Baranello, al serbatoio comunale di Oratino, al serbatoio comunale di Ripalimosani e al serbatoio “S. Stefano” nel comune di Ripalimosani. La sospensione dell’erogazione interesserà anche le utenze collegate alle condotte di Molise Acque nel comune di Ripalimosani, le utenze in zona “Taverna del Cortile”, “Lama Bianca”, “Tappino”, “Casermette” nel comune di Campobasso, oltre agli allacci forniti dalle condotte di Molise Acque presenti nei comuni di Ripalimosani, Oratino e Mirabello Sannitico.