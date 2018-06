di Domenico Pio Abiuso

La Residenza Comunale di Gambatesa rende noto, sono in atto lavori di ristrutturazione della strada provinciale 162, nel tratto compreso da Piazza Riccardo in direzione del bivio della S.S. 212 (F.V. Tappino) fino al giorno 25 giugno, per assicurare l’incolumità di automobilisti e pedoni.

Pertanto su detta tratta, è stato istituito il senso unico alternato, con controllo di segnale semaforico e la riduzione della velocità veicolare a 30 km/h.

Le operazioni in questione, prevedono l’esecuzione di una gabbionata lungo il costone di valle della suddetta strada provinciale interessata da un franamento e la rielaborazione della parte superiore del percorso viario.

Si porta, inoltre, a conoscenza della popolazione che l’impegno economico per tale servizio è di 80.000 euro a carico dell’ente provinciale.