Venerdì 25 gennaio, dalle 8.30, per lavori di manutenzione alla rete, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua in diverse strade e contrade di Campobasso. Il servizio, fa sapere il Comune, dovrebbe essere ripristinato, salvo complicazioni, in giornata.

Di seguito l’elenco delle zone interessate:

via Lazio, contrada Limiti, via Scardocchia, De Santis, Gazzani, Pirandello, contrada Casale, Colle Arso, Colle Calcare, Colle Castellano, Colli, Mascione, Polese, San Giovanni dei Gelsi, piazza Molise, via Basilicata, Calabria, Campania, Novelli, Emilia, Friuli Venezia Giulia, Galanti, Liguria, Lombardia, via Marche, Puglia, Romagna, S. Giovanni, Sannia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto, via G.B. Vico, Alfieri, De Amicis, Foscolo, Gazzani, Leopardi, Nievo, Pascoli, Verga e viale Manzoni.