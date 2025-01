di Redazione

Si svolgerà mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 11.00, presso la sede del Comitato Regionale Molise della FIGC un incontro organizzato dal Presidente della FIGC Molise Piero Di Cristinzi per quanto concerne i lavori di adeguamento, e completamento dello Stadio “A. Molinari” di Campobasso per renderlo totalmente funzionale. Parteciperanno all’incontro i dirigenti del Campobasso FC nella persona del Presidente Matt Rizzetta, del Vice Presidente Nicola Cirrincione e del Direttore Generale Mario Colalillo. Prenderanno parte al briefing istituzionale la Regione Molise con il Consigliere Fabio Cofelice delegato dal Presidente Francesco Roberti, assente per motivi istituzionali, e il Comune di Campobasso rappresentato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Colucci e dal Consigliere con Delega allo Sport Luca Praitano. L’incontro ha come obiettivo cardine quello di rendere funzionale lo Stadio “A.Molinari” in linea con le esigenze del Club professionistico e con le aspettative della FIGC, anche in vista di eventuali grandi eventi calcistici con le Nazionali della Federazione Italiana Giuoco Calcio.