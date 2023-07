Quando i lavori lasciano a desiderare …

Sono stati appena realizzati sulla destra di viale San Nicandro a Venafro (direzione Venafro/Isernia) magnifici marciapiedi in pietra lavica e travertino affinché i residenti della zona e i pedoni in genere fruiscano di maggiore sicurezza, camminando su tali nuovi marciapiedi evitando di procedere sulla trafficatissima statale, sfiorati dall’intenso traffico interregionale su gomma. Opere cioè utili oltre che belle lungo il chilometro del viale, anche se ancora da completarsi in un tratto specifico, esattamente dinanzi a talune abitazioni ed attività commerciali. Marciapiedi ben accetti quindi, arricchiti in determinati posti da ringhiere in ferro quali poggi per i pedoni. Capita però, dal che osservazioni e foto fornite da chi transita in zona abitualmente, che in determinati casi tali ringhiere non risultano installate a regola d’arte, cioè perfettamente, visto che taluni loro ancoraggi col suolo sono saltati, venendo meno. Ne consegue che mancano di stabilità e col tempo potrebbero piegarsi. “Chiediamo che si torni a fissare per bene tali ringhiere –affermano in diversi- per avere la sicurezza di dove poggiarci in caso di necessità”.